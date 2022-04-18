Суркис: Слова Маркевича? Пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на недавнюю критику Мирона Маркевича в его адрес.

"Мы не рассматривали вариант, чтобы сборна играла благотворительные матчи вместо "Динамо". Но если бы это обсуждалось по-человечески с Луческу, то готовы были бы рассмотреть. Сборная также и вместо "Шахтера" может сыграть. Можно было бы провести одну-две контрольные игры, но не делать месячный сбор.

Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. Я в отличие от него никогда там не работал", - заявил Суркис в интервью FanDay.

Отметим, что в 2002-м году Мирон Маркевич возглавлял российский клуб "Анжи".