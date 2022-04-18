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Суркис: Слова Маркевича? Пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России

Премьер-лига
(3 голосов)

Ответный удар

Суркис: Слова Маркевича? Пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на недавнюю критику Мирона Маркевича в его адрес.

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"Мы не рассматривали вариант, чтобы сборна играла благотворительные матчи вместо "Динамо". Но если бы это обсуждалось по-человечески с Луческу, то готовы были бы рассмотреть. Сборная также и вместо "Шахтера" может сыграть. Можно было бы провести одну-две контрольные игры, но не делать месячный сбор.

Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России. Я в отличие от него никогда там не работал", - заявил Суркис в интервью FanDay.

Отметим, что в 2002-м году Мирон Маркевич возглавлял российский клуб "Анжи".

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В статье: Игорь Суркис Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Источник:
         FanDay

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Комментарии (7)
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Acsakal (Kharkiv)
18.04.2022 в 22:59
Праві ультрас Динамо: як була суркісня гнилою, так і залишилася. Гроші, зароблені Маркевичем в Анжі в 2002 році? А що параша тоді вже напала на Україну? Анексувала Крим чи Донбас? Може гоша сам спочатку згадає, як його брательник йшов з ведмудчуком по життю, як з ним в одних партіях на вибори ходив останні 30 років, як допомагав путлеру уникнути бойкоту ЧС-2018, як незаконно вивіз з України 17 лімонів, як втікли його родичі призовного віку після оголошення військового стану...
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+6
-4
Romb_DK (Київ)
18.04.2022 в 23:20
начебто розумна людина на відміну від старого знавіснілого дурка Мирона. Поки справа не торкається Київського Динамо. І людина перетворюється на оборотня-шакала. Акшакала. Який змішує правду і брехню в щось середнє. От просто задам питання : Хто призовного віку покинув Україну в машині Ігоря Суркіса? Скількі грошей було у нього в машині і чиї? Чи повинен відповідати Ігор за вчинки свого брата? (підказую, навіть людожер Сталін так не вважав). Чому претензії до братів Суркісів такі великі, наче вони десь між Папою Римським і Христом. Це такі ж люди як і інші. Скількі взяв Інфантіно за проведення ЧС-2018?
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+1
-6
78zezabo (Дрогобич)
18.04.2022 в 22:56
Усі прекрасно розуміють, для чого сурку це турне. Дорожче продати гравців і бажано усіх,
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+7
-2
78zezabo (Дрогобич)
18.04.2022 в 22:52
Низько, дуже низько. Хоча що він ігорка чекати, Су є Су...
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+8
-2
Romb_DK (Київ)
18.04.2022 в 23:26
ну а як ще з дуркуватим хамлом Маркевичем можна розмовляти. Реально, з фактами. Брав паскуда гроші в Путіна?? Брав. Віддай на ЗСУ. Чи не патякай
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+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2022 в 22:50
Игроков в сборную верни, барыга галимый.
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+7
-2
Romb_DK (Київ)
18.04.2022 в 23:23
некрасиво. новині про домовленність із Павелком про гравців вже більше 2 годин
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+1
-2

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