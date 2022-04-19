Срна: Мне по барабану, кто будет чемпионом Украины, нам не до этого сегодня

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна признался, что его не волнует судьба чемпионства в нынешнем сезоне УПЛ.

"Мне по барабану, кто будет чемпионом. Нам не до этого сегодня. Мы думаем о мире, о том, как помочь людям. О каком чемпионате можно сегодня говорить?

Убивают детей, убивают родителей детей, а дети на все это смотрят. О каком чемпионате мы говорим? Мы говорим сегодня о будущем наших детей. Мы говорим о том, чтобы сыграть матч, собрать деньги, отправить их и купить какую-нибудь кровать. Вот наша цель". - сказал Срна в интервью YouTube-каналу "КраСава".