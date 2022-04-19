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Де Дзерби объяснил, почему не покинул пост главного тренера Шахтера
Итальянец считает, что принял правильное решение
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему остался в донецком клубе.
"Почему я остался? Потому что это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным.
Многие игроки "Шахтера" нашли другие команды, сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, проводя матчи ради хорошего дела", – приводит слова Де Дзерби TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.
Напомним, что итальянец покинул Украину в первую неделю войны. Изначально поступали новости о том, что Роберто получал много предложений относительно продолжения тренерской карьеры. В том числе его сватали на пост тренера сборной Италии, которая вновь не попала на ЧС. Но Де Дзерби всем отказывал.
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