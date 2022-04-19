Де Дзерби объяснил, почему не покинул пост главного тренера Шахтера

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему остался в донецком клубе.

"Почему я остался? Потому что это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным.

Многие игроки "Шахтера" нашли другие команды, сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, проводя матчи ради хорошего дела", – приводит слова Де Дзерби TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.