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Де Дзерби объяснил, почему не покинул пост главного тренера Шахтера

Премьер-лига
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Итальянец считает, что принял правильное решение

Де Дзерби объяснил, почему не покинул пост главного тренера Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, почему остался в донецком клубе.

"Почему я остался? Потому что это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным.

Многие игроки "Шахтера" нашли другие команды, сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, проводя матчи ради хорошего дела", – приводит слова Де Дзерби TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.

Напомним, что итальянец покинул Украину в первую неделю войны. Изначально поступали новости о том, что Роберто получал много предложений относительно продолжения тренерской карьеры. В том числе его сватали на пост тренера сборной Италии, которая вновь не попала на ЧС. Но Де Дзерби всем отказывал.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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