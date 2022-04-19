  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Динамо: В Украине идет война, а Маркевич говорит лозунгами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Динамо: В Украине идет война, а Маркевич говорит лозунгами

Премьер-лига
(3 голосов)

Сергей Сидорчук не понимает высказывания Мирона Маркевича

Капитан Динамо: В Украине идет война, а Маркевич говорит лозунгами

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как был найден выход из ситуации с отказом столичного клуба отпускать игроков в сборную в конце апреля, а также прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес чемпионов Украины.

"Динамо" отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю.

Читайте такжеСуркис: Уверен, что война закончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся

Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.

Сейчас с нами тренируется Артем Довбик. Он получил травму, остался на операцию за границей, поэтому смог к нам присоединится. "Динамо" помогает ему восстанавливаться и готовиться к игре сборной. Что касается нашей формы, то думаю, что к матчу против Шотландии она будет оптимальной. Но понятно, что не настолько, как это было бы, если бы проходил чемпионат, были игры с накалом и стопроцентной борьбой. Сейчас будем компенсировать это только духом", — сказал Сидорчук.

Читайте такжеСуркис: Слова Маркевича? Пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
miruk 81 (львів)
19.04.2022 в 13:52
Що би хто не говорив про Маркевича це людина великий тренер як мінімум по мірках України. Що стосується Сидорчука, то при всій повазі, максимум чого добився це чемпіон України і напевно з титулами все, кубок навіть не враховую. Якби він добився якихось перемог на євро арені хоча б таких як Зінченко то напевно міг би відкривати рота. Що стосується суркісів то саме через них Маркевич не зміг тренувати збірну - це факт і я гадаю що це було не на користь збірній
Ответить
+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
19.04.2022 в 13:59
Сидорчук - чемпіон України. А Маркевич таким є в ролі тренера?
Ответить
+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.04.2022 в 15:03
Маркевич- великий майстер договорняків, який крім захмарної зарплатні в ффу, нічого не вигравав
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...