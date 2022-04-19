Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Динамо: В Украине идет война, а Маркевич говорит лозунгами
Сергей Сидорчук не понимает высказывания Мирона Маркевича
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как был найден выход из ситуации с отказом столичного клуба отпускать игроков в сборную в конце апреля, а также прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес чемпионов Украины.
"Динамо" отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю.
Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.
Сейчас с нами тренируется Артем Довбик. Он получил травму, остался на операцию за границей, поэтому смог к нам присоединится. "Динамо" помогает ему восстанавливаться и готовиться к игре сборной. Что касается нашей формы, то думаю, что к матчу против Шотландии она будет оптимальной. Но понятно, что не настолько, как это было бы, если бы проходил чемпионат, были игры с накалом и стопроцентной борьбой. Сейчас будем компенсировать это только духом", — сказал Сидорчук.
Популярное сейчас
- Самый креативный игрок Примеры играет за Бильбао. Его сравнивали с Месси, но он выбрал путь Ле Тиссье
- Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
- Динамовцы приедут в сборную, поражение Барсы, горе у Роналду. Главные новости за 18 апреля
- Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф