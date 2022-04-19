Капитан Динамо: В Украине идет война, а Маркевич говорит лозунгами

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как был найден выход из ситуации с отказом столичного клуба отпускать игроков в сборную в конце апреля, а также прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес чемпионов Украины.

"Динамо" отказалось от игр 4 и 6 мая. Мы приезжаем в сборную 3 числа. Важно находить понимание, и оно было найдено буквально за два часа. Я всегда отношусь с уважением к возрасту, но того, что говорил Мирон Богданович Маркевич, я просто не понимаю.

Когда в Украине идет война, человек говорит какими-то лозунгами. Я считаю, что так нельзя. Если мы в собственном хозяйстве не можем разобраться, о чем тогда вообще можно говорить? Я считаю, что его позиция и слова, которые он говорил, вообще не могут присутствовать.