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Вербич: У меня девушка – украинка, мы точно вернемся в Киев

Премьер-лига
(2 голосов)

Словенец призвал украинцев гордиться своей страной

Вербич: У меня девушка – украинка, мы точно вернемся в Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич, временно выступающий за варшавскую "Легию", рассказал о планах вновь вернуться в Украину.

"У меня девушка — украинка, сын — наполовину украинец. Я четыре очень красивых года прожил в Киеве, очень скучаю за этим городом и надеюсь, что когда-нибудь можно будет вернуться. Я желаю, чтобы это все быстро закончилось, потому что новости о том, что происходит, — это просто ужас. И если кто-то еще не понимает, что там происходит, то я не знаю. Если кто-то думает, что это просто там война как война, спецоперация… Я думаю, они уже точно понимают, что это не спецоперация. Буча, Ирпень, Мариуполь — это очень грустно выглядит. Надеюсь, люди (у власти) это поймут и это быстрее закончится.

Конечно, хочу вернуться, у меня же девушка из Украины. Мы точно вернемся. Не знаю, будем ли там играть в футбол, потому что люди не знают, будет ли там футбол. Мне нужно продолжать карьеру, но все равно я вернусь в Киев, это точно. "Динамо" — мой второй родной клуб. Конечно, я — словенец, горжусь этим, моя страна — Словения, но Украина дала мне многое, "Динамо" дало. Очень хорошие, красивые четыре года, сын родился в Украине, этого никогда не забуду. Помогаю и дальше буду помогать Украине, как и она мне.

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Сначала постоянно были на связи (с партнерами по "Динамо"). Я остался в группе, я же игрок "Динамо". По Гармашу скучал, по всем скучал. Был на связи с его женой, когда они ехали в Румынию, на пятый день, по-моему. Тоже была для них очень тяжелая дорога.

Скучаю по своей квартире, по базе, по футболу. Тяжело об этом говорить, честно. Я приехал в Словению и первую неделю не знал что делать. Там жизнь продолжается. Я даже не понял, как мама (может пойти) туда на работу, а в Украине такое происходит. Не понимаешь. Мне нужны были неделя-две, чтобы понять, что в других странах жизнь идет дальше, а в Украине — война. Это очень сложно понимать. Я — не украинец, но все равно переживал, что там будет. Для меня это новая ситуация, никогда такого не переживал, для девушки сложно, что будет с ее страной.

Украинцы — очень единый народ, это сейчас еще раз показали. Очень гордитесь, что вы — из Украины, мне это очень нравится. Любите свою страну, любите Киев. Мне это очень понравилось, что с момента, когда я приехал, многое в Украине изменилось в лучшую сторону. И меня бесит, что из-за войны все остановилось", - сказал Вербич в интервью Sport Arena TV.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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Источник:
SportArena

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.04.2022 в 15:09
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