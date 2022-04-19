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Сидорчук: ВСУ показали кто такие украинцы и что такое Украина

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "Динамо" выразил благодарность украинским воинам

Сидорчук: ВСУ показали кто такие украинцы и что такое Украина

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук выразил благодарность и поддержку Вооруженным Силам Украины.

"Нашим Вооруженным Силам могу сказать только слова благодарности и всевозможной поддержки. Они большие молодцы и показывают это на протяжении более чем 50-ти дней. Они показали, кто такие украинцы и что такое Украина. Большой им респект.

Думаю, если у нас получится пройти Шотландию и выйти на чемпионат мира, то это будет лишь малая часть от того, что они сейчас делают для Украины", — сказал Сидорчук в интервью Футбол NEWS.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Yambor (Коломия)
19.04.2022 в 15:38
Побачимо які ви молодці, коли приїдите в збірну?
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