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У Брентфорда появился конкурент. Клуб Серии А интересуется Мудриком

Премьер-лига
(3 голосов)

Украинский талант попал на радары именитого клуба

У Брентфорда появился конкурент. Клуб Серии А интересуется Мудриком

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик может оказаться летом не в английской Премьер-лиги, а в итальянской Серии А. Интерес к украинскому таланту проявляет "Милан".

Об этом пишет в своем Twitter журналист Санти Ауну.

При этом руководство "россонери" официального предложения "Шахтеру" по поводу 21-летнего украинца не делало. Основным претендентом на Мудрика называют английский "Брентфорд". Клуб АПЛ уже предложил за вингера 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 9 ассистов. Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года. Оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Милан Михаил Мудрик
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