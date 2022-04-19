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Вторая игра Ракицкого и возвращение Соломона. Состав Шахтера на игру с Фенербахче
А также шанс для 17-летнего нападающего
Фото: ФК Шахтер
В этот вторник, 19-го апреля, "Шахтер" проведет свой третий благотворительный матч. В соперниках - турецкий "Фенербахче".
Роберто де Дзерби определился с составом на поединок. Во второй раз подряд выйдет в старте Ярослав Ракицкий, вернется на поле Соломон, а юный нападающий Сигеев, сыграет на острие.
Стартовый состав: Пятов - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвієнко - Топалов, Бондаренко, Степаненко, Мудрик, Соломон - Сигеев
????????⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч ???? @Fenerbahce.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022
???? Дивіться пряму трансляцію: https://t.co/Z4TTid5BXT.#ФенербахчеШахтар #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/A4cokEUJVf
Игра "Фенербахче" - "Шахтер" начнется в 17:00.
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