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Шахтер - Фенербахче: смотреть онлайн, видеотрансляция
Третий благотворительный матч команды де Дзерби
Фото: ФК Шахтер
Благотворительный матч, 19.04.2022
"Шахтер" 17:00 "Фенербахче"
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