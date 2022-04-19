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Основной хавбек Александрии будет играть в Исландии

Премьер-лига
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Как минимум, до конца сезона

Основной хавбек Александрии будет играть в Исландии

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Очередной футболист УПЛ на время покинул чемпионат и страну.

Хавбек "Александрии" Иван Калюжный продолжит карьеру в составе исландского клуба "Кеблавик". Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона.

В первой половине сезона УПЛ Калюжный был основным исполнителем в составе "Александрии". На его счету два гола и четыре голевые передачи в 17-ти играх.

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В статье: ФК Александрия Иван Калюжный
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