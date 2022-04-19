Основной хавбек Александрии будет играть в Исландии

Очередной футболист УПЛ на время покинул чемпионат и страну.

Хавбек "Александрии" Иван Калюжный продолжит карьеру в составе исландского клуба "Кеблавик". Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона.

В первой половине сезона УПЛ Калюжный был основным исполнителем в составе "Александрии". На его счету два гола и четыре голевые передачи в 17-ти играх.