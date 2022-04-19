Премьер-лига
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Основной хавбек Александрии будет играть в Исландии
Как минимум, до конца сезона
Фото: ФК Александрия
Очередной футболист УПЛ на время покинул чемпионат и страну.
Хавбек "Александрии" Иван Калюжный продолжит карьеру в составе исландского клуба "Кеблавик". Тип сделки - аренда до конца нынешнего сезона.
В первой половине сезона УПЛ Калюжный был основным исполнителем в составе "Александрии". На его счету два гола и четыре голевые передачи в 17-ти играх.
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