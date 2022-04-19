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С двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче
Все решил гол до перерыва
Фото: Fenerbahçe SK
Донецкий "Шахтер" провел свой третий матч в рамках благотворительного турне. На этот раз в соперниках был турецкий "Фенербахче".
Нельзя сказать, что одна из команд превосходила другую, поскольку от каждой стороны было представлено по нескольку моментов. Лучше своими шансами воспользовались турки, забив после шикарной контры и дикого провала обороны "горняков".
В "Шахтере" активнее других смотрелся Соломон. Однако главный момент дончан не реализовал другой футболист - молодой Сигеев из убойной позиции неважно пробил после качественной передачи Конопли. Остальные подходы и полумоменты не принесли результат - минимальная победа "Фенербахче".
Нельзя не сказать, что за "Шахтер" сегодня сыграли сразу два легионера - Манор Соломон и Марлон. Первый вышел в старте, второй появился на поле после перерыва.
Благотворительный матч, 19.04.2022
"Шахтер" - "Фенербахче" 0:1
Гол: Валенсия 26
"Шахтер": Пятов (Шевченко 46) - Конопля (Капинус 46), Бондарь, Матвиенко (Марлон 46), Ракицкий (Фарина 52) - Степаненко, Бондаренко - Топалов (Топалов 46), Соломон, Мудрик - Сигеев (Борячук 64)
"Фенербахче": Эртугул, Назим, Тиссеран, Шалай, Новак, Густаво, Соса, Арда, Бурак, Валенсия, Бериша.
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