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На игру против Фенербахче, Шахтер вышел в футболках, которые посвящены 4-летней девочке
Всю войну она прячется в бомбоубежищах Мариуполя
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.
"Сегодняшняя благотворительная игра – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - сказано в официальном заявлении клуба.
⚒ «Шахтар» вийшов на матч з «Фенербахче» у футболках з фото чотирирічної дівчинки Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя ????????#ФенербахчеШахтар #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/lm2W8XDsGl— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022
Отметим, что "горняки" не сумели переиграть "Фенербахче".
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