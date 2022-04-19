На игру против Фенербахче, Шахтер вышел в футболках, которые посвящены 4-летней девочке

"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

"Сегодняшняя благотворительная игра – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - сказано в официальном заявлении клуба.

⚒ «Шахтар» вийшов на матч з «Фенербахче» у футболках з фото чотирирічної дівчинки Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя ????????#ФенербахчеШахтар #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/lm2W8XDsGl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 19, 2022

Отметим, что "горняки" не сумели переиграть "Фенербахче".