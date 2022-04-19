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На игру против Фенербахче, Шахтер вышел в футболках, которые посвящены 4-летней девочке

Премьер-лига
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Всю войну она прячется в бомбоубежищах Мариуполя

На игру против Фенербахче, Шахтер вышел в футболках, которые посвящены 4-летней девочке

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото четырехлетней девочки Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

"Сегодняшняя благотворительная игра – возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - сказано в официальном заявлении клуба.

Отметим, что "горняки" не сумели переиграть "Фенербахче".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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