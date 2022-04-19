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С легионерами, но без голов. Шахтер - Фенербахче 0:1. Видео гола и обзор матча
Моменты были у двух сторон
Фото: ФК Шахтер
Вашему вниманию видеообзор матча между "Шахтером" и "Фенербахче", который прошел в рамках благотворительного турне "горняков".
Благотворительный матч, 19.04.2022
"Шахтер" - "Фенербахче" 0:1
Гол: Валенсия 26
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