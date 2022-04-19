  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вербич: Мы все хотим, чтобы в войне хорошие люди победили, а не россия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вербич: Мы все хотим, чтобы в войне хорошие люди победили, а не россия

Премьер-лига
(2 голосов)

Многие хотят

Вербич: Мы все хотим, чтобы в войне хорошие люди победили, а не россия

Фото: fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в Польше. Он на время стал игроком "Легии".

"Польша очень хорошо относится, приняла уже почти три миллиона украинцев. Сделали центры для беженцев. Это очень красиво, очень хорошо. В Варшаве очень хорошо приняли беженцев. Думаю, Польша из всех стран мира помогла больше всех.

У "Легии" очень хорошие фанаты, кричат всю игру. Слышал три-четыре игры, которые я в "Легии", что постоянно что-то про россию и про путина скандируют. И чувствуется эта поддержка Украины, даже когда Легия играет в чемпионате Польши.

Конечно, мы все хотим, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы хорошие люди победили, а не россия. Орки? Не буду так говорить, но я думаю, мы все знаем, кто они и что они после таких действий. Стараюсь помогать как могу, те же бронежилеты искали по Словении.

Чтобы вы не знали, не так легко найти много, это военные средства. Ультрас пишут, с ними никогда не было проблем, буду всегда им помогать, они всегда за нас болели, были с командой. Хорошо, что они помогают своей стране", - рассказал Вербич.

Читайте такжеФанаты Легии вывесили баннер с пожеланием для Владимира Путина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Extrim4ik (Extreme)
19.04.2022 в 22:04
Это точно...80% граждан РФ не сопоставимы с таким понятием, как хорошие люди
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
19.04.2022 в 23:06
Вже відмазуєш насильників дітей ???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...