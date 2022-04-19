Вербич: Мы все хотим, чтобы в войне хорошие люди победили, а не россия

Легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о своей адаптации в Польше. Он на время стал игроком "Легии".

"Польша очень хорошо относится, приняла уже почти три миллиона украинцев. Сделали центры для беженцев. Это очень красиво, очень хорошо. В Варшаве очень хорошо приняли беженцев. Думаю, Польша из всех стран мира помогла больше всех.

У "Легии" очень хорошие фанаты, кричат всю игру. Слышал три-четыре игры, которые я в "Легии", что постоянно что-то про россию и про путина скандируют. И чувствуется эта поддержка Украины, даже когда Легия играет в чемпионате Польши.

Конечно, мы все хотим, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы хорошие люди победили, а не россия. Орки? Не буду так говорить, но я думаю, мы все знаем, кто они и что они после таких действий. Стараюсь помогать как могу, те же бронежилеты искали по Словении.

Чтобы вы не знали, не так легко найти много, это военные средства. Ультрас пишут, с ними никогда не было проблем, буду всегда им помогать, они всегда за нас болели, были с командой. Хорошо, что они помогают своей стране", - рассказал Вербич.