Вернется в Динамо. Испанский клуб не будет выкупать киевского форварда

Форвард киевского "Динамо" Эрик Рамирес летом вернется в украинский клуб. Об этом передает La Voz de Asturias.

Зимой нападающий отправился в аренду в хихонский "Спортинг", однако своим там стать не сумел. На его счету ноль голов в десяти играх, а потому стороны не настроены продолжать сотрудничество.

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Контракт Рамиреса и "Динамо" действителен до лета 2026-го. В семи матча за киевлян он забил один гол и отдал одну голевую передачу.