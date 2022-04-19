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Вернется в Динамо. Испанский клуб не будет выкупать киевского форварда

Премьер-лига
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Или будет еще одна аренда?

Вернется в Динамо. Испанский клуб не будет выкупать киевского форварда

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Эрик Рамирес летом вернется в украинский клуб. Об этом передает La Voz de Asturias.

Зимой нападающий отправился в аренду в хихонский "Спортинг", однако своим там стать не сумел. На его счету ноль голов в десяти играх, а потому стороны не настроены продолжать сотрудничество.

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Контракт Рамиреса и "Динамо" действителен до лета 2026-го. В семи матча за киевлян он забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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Источник:
     La Voz de Asturias

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