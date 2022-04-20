"Статистика - это доказательство того, что я дал Украине". Луческу ответил Маркевичу

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на критику со стороны Мирона Маркевича. По словам румына, он дал украинскому футболу больше, чем Маркевич.

"Маркевич сказал: "Кто такой Луческу для нашей страны?" Статистика – это доказательство того, что я дал Украине. Результаты, трофеи и игроки, которых я вырастил и подготовил для национальной сборной. Думаю, это много значит для Украины с 2004 года по настоящее время. Больше, чем значит Маркевич.

Перед тем как вернуться в 2020 году, Маркевич сказал, что только один игрок "Динамо" является игроком национальной сборной. Цыганков. А сейчас их 12. Это мой ответ ему.

Это безответственное заявление. Он не должен говорить, потому что не вывозил игроков из страны, их семьи, не искал для них жилье, поля для тренировок, соперников для матчей. Он не пережил все эти трудности. Обо всем позаботился кто-то другой. Не нужно говорить, нужно все делать правильно. Мы сделали", – сказал Луческу в интервью Gsp.ro.