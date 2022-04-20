  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Статистика - это доказательство того, что я дал Украине". Луческу ответил Маркевичу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Статистика - это доказательство того, что я дал Украине". Луческу ответил Маркевичу

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Динамо" не согласен с критикой в свой адрес

"Статистика - это доказательство того, что я дал Украине". Луческу ответил Маркевичу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на критику со стороны Мирона Маркевича. По словам румына, он дал украинскому футболу больше, чем Маркевич.

"Маркевич сказал: "Кто такой Луческу для нашей страны?" Статистика – это доказательство того, что я дал Украине. Результаты, трофеи и игроки, которых я вырастил и подготовил для национальной сборной. Думаю, это много значит для Украины с 2004 года по настоящее время. Больше, чем значит Маркевич.

Читайте такжеСуркис: Уверен, что война закончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся

Перед тем как вернуться в 2020 году, Маркевич сказал, что только один игрок "Динамо" является игроком национальной сборной. Цыганков. А сейчас их 12. Это мой ответ ему.

Это безответственное заявление. Он не должен говорить, потому что не вывозил игроков из страны, их семьи, не искал для них жилье, поля для тренировок, соперников для матчей. Он не пережил все эти трудности. Обо всем позаботился кто-то другой. Не нужно говорить, нужно все делать правильно. Мы сделали", – сказал Луческу в интервью Gsp.ro.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gsp.ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...