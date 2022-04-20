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Вернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики

Премьер-лига
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Защитник "Зари" добавил, что пожмет им руку при встрече

Вернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб высказался о Ярославе Ракицком и Андрее Воронине, которые после начала полномасштабной войны бросили работу в россии.

"Я думаю, что они сделали правильный поступок. А прощать ли их… Каждый человек заслуживает на прощение. Они вовремя все сделали, поступили как мужики.

Это два выдающихся футболиста, две легенды украинского футбола. Я однозначно пожму им руку при встрече, если у меня появится возможность когда-то с ними пересечься", – заявил Виталий Вернидуб в интервью Football Hub.

К слову, Ярослав Ракицкий сейчас тренируется вместе с "Шахтером", за который выступает во время их благотворительного турне по Европе.

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В статье: Ярослав Ракицкий Заря (Луганск) Андрей Воронин Виталий Вернидуб
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Источник:
Football Hub

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