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Вернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики
Защитник "Зари" добавил, что пожмет им руку при встрече
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб высказался о Ярославе Ракицком и Андрее Воронине, которые после начала полномасштабной войны бросили работу в россии.
"Я думаю, что они сделали правильный поступок. А прощать ли их… Каждый человек заслуживает на прощение. Они вовремя все сделали, поступили как мужики.
Это два выдающихся футболиста, две легенды украинского футбола. Я однозначно пожму им руку при встрече, если у меня появится возможность когда-то с ними пересечься", – заявил Виталий Вернидуб в интервью Football Hub.
К слову, Ярослав Ракицкий сейчас тренируется вместе с "Шахтером", за который выступает во время их благотворительного турне по Европе.
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