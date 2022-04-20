Вернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики

Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб высказался о Ярославе Ракицком и Андрее Воронине, которые после начала полномасштабной войны бросили работу в россии.

"Я думаю, что они сделали правильный поступок. А прощать ли их… Каждый человек заслуживает на прощение. Они вовремя все сделали, поступили как мужики. Это два выдающихся футболиста, две легенды украинского футбола. Я однозначно пожму им руку при встрече, если у меня появится возможность когда-то с ними пересечься", – заявил Виталий Вернидуб в интервью Football Hub.

К слову, Ярослав Ракицкий сейчас тренируется вместе с "Шахтером", за который выступает во время их благотворительного турне по Европе.