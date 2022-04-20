Президент Динамо оценил вероятность того, что сезон УПЛ будет доигран

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о том, возможно ли доиграть чемпионат Украины и Кубок.

"Не знаю. УАФ нас не собирает, с нами никто ничего не обсуждает. Мы на связи с УПЛ, но решение всё равно принимает исполком УАФ. Какое бы ни было принято решение, но мы должны понимать, когда мы стартуем. Мое мнение, что в сегодняшних условиях доиграть чемпионат нереально. Что касается чемпионства и медалей, я не хочу это обсуждать. Есть регламентные нормы, пускай принимает решение УАФ по спортивному принципу. Сегодня не стоит вопрос чемпионства — главное, чтобы закончились ужасы, которые происходят в нашей стране.

Что будет с украинским футболом после войны? Я уверен, что в нашей стране будет футбол и все клубы восстановятся. Если будет развиваться страна, будет развиваться и футбол. Нужно будет восстанавливать футбольную инфраструктуру. У "Десны" разрушен стадион, но я уверен, что президент черниговского клуба — амбициозный парень и сохранит команду. Но для того, чтобы её сохранить, нужно где-то тренироваться. Насколько мне известно, что-то пострадало у "Полесья". "Динамо" от себя сделает всё возможное, чтобы наш футбол восстановился и продолжил радовать болельщиков.

У "Динамо" с инфраструктурой всё в порядке. На сегодняшний день она находится в идеальном состоянии. Не исключаю, что мы предоставим поля для тренировок командам, у которых пострадала инфраструктура. У нас для этого достаточно полей", - заявил Суркис.