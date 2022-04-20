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Палкин поблагодарил Фенербахче за организацию благотворительного матча

Премьер-лига
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А также за организацию тренировочного процесса в Турции

Палкин поблагодарил Фенербахче за организацию благотворительного матча

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил благодарность "Фенербахче" и президенту турецкого клуба Али Кочу за организацию благотворительного матча, а также оказанное содействие в проведении тренировочных сборов команды в Стамбуле.

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"От имени футбольного клуба "Шахтер", тренеров и футболистов я хочу сказать огромное спасибо руководству "Фенербахче", президенту Али Кочу и всем сотрудникам клуба за то, что они помогли создать комфортные условия проживания и организовать тренировочный процесс для нашей команды на базе сборной Турции в Стамбуле, а также за проведение благотворительного матча, деньги от которого будут переданы пострадавшим от войны детям.

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Ваша поддержка и солидарность с украинским народом очень важна в это сложное для нашей страны время. Благодарим вас и надеемся на новые встречи на футбольных полях Турции и Украины", - приводит слова Палкина пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, 19 апреля "Шахтер" и "Фенербахче" провели в Стамбуле благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Поединок завершился минимальной победой турецкого клуба.

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В статье: Сергей Палкин Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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