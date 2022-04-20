Палкин поблагодарил Фенербахче за организацию благотворительного матча

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил благодарность "Фенербахче" и президенту турецкого клуба Али Кочу за организацию благотворительного матча, а также оказанное содействие в проведении тренировочных сборов команды в Стамбуле.

"От имени футбольного клуба "Шахтер", тренеров и футболистов я хочу сказать огромное спасибо руководству "Фенербахче", президенту Али Кочу и всем сотрудникам клуба за то, что они помогли создать комфортные условия проживания и организовать тренировочный процесс для нашей команды на базе сборной Турции в Стамбуле, а также за проведение благотворительного матча, деньги от которого будут переданы пострадавшим от войны детям.

Ваша поддержка и солидарность с украинским народом очень важна в это сложное для нашей страны время. Благодарим вас и надеемся на новые встречи на футбольных полях Турции и Украины", - приводит слова Палкина пресс-служба донецкого клуба.