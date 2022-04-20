Марлон: Своим возвращением в Шахтер я решил отблагодарить клуб

Защитник донецкого "Шахтера" Марлон рассказал, почему вернулся в расположение "горняков".

"На самом деле, я приехал сюда из-за того, что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня.

Честно говоря, меня родители воспитывали так, что необходимо помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся.

Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в столь сложной ситуации. Это моя позиция, поблагодарить "Шахтера" за то, что он сделал для меня", — сказал Марлон.