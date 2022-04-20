Поворознюк: Изменил мнение об ультрас - это люди, на которых можно рассчитывать

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, как с началом полномасштабного вторжения россии в Украину изменилось его отношение к ультрас.

– Война расставляет все на свои места. Я изменил мнение по поводу многих людей, даже тех, на которых сильно рассчитывал. Они на третий день войны за 3 000 евро съ*******я за границу и пишут мне оттуда: "Как у тебя дела?"

Так же и по ультрас. Я полностью изменил свое мнение по отношению к ним. Это люди, на которых сегодня можно положиться. Да, они многое делали неправильно при другой жизни. Но во время войны они показали, что являются патриотами, что это люди, на которых можно рассчитывать. А это дорогого стоит. Преклоняюсь перед ними и готов пожать им руку.

Дай бог, чтобы война закончилась. Я приглашаю всех ультрас. Будем гулять на площади, бухать, отдыхать и пить водку из бетонных кружок.

– Что первое сделаете после победы?

– Сутки буду х*****ь водку. Приглашу к себе всех ультрас, весь батальон. Поставим на площади бидоны с водкой и будем кружками е*****ь сутки. Потом еще сутки похмеляться будем. И так перейдет в недельный цикл.

Напряжение очень большое, а стресс снимается вегда в трех случаях. Это либо водкой, либо противоположным полом или наркотиками. Наркоманы нам не друзья, а девочек мы любим, так придется напиться и погулять нормально, – сказал Поворознюк.