Сергей Палкин: За игру в Греции Шахтер собрал 102 тысячи евро

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о главное посыле благотворительных матчей, а также о том, сколько удалось выручить за игру против "Олимпиакоса".

"Основная идея заключается в том, чтобы показывать миру, Европе, что происходит в Украине. Если вы заметили, практически в каждой игре, мы делаем определенный месседж на происходящее.

Эти месседжи направлены на то, чтобы быстрее завершить войну. Это основная цель нашего турне. Ну и, конечно, собрать деньги, чтобы помогать армии, нашему народу. Вот такие две основные идеи. Я считаю, что это у нас хорошо получается.

На сегодняшний день у нас есть цифры по "Олимпиакосу". Мы там собрали 102 тысячи евро. По матчам, которые были в Польше и с Фенербахче, ничего еще не известно, но в ближайшие дни должны быть подсчеты и мы все узнаем.

После игры с Олимпиакосом мы приняли решение купить 1.5 тысячи военных аптечек, сертифицированных НАТО", - заявил Палкин.