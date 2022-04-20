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Директор УПЛ рассказал, что будет с чемпионатом, в случае невозможности доигровки

Премьер-лига
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Так сказать, план в случае критической ситуации

Директор УПЛ рассказал, что будет с чемпионатом, в случае невозможности доигровки

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, возможно ли доигрывание чемпионата и каким образом будут распределены места в турнирной таблице.

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"Если помните историю с коронавирусом, то мы стали одной из первых национальных ассоциаций, продолживших доигрывание чемпионата по спортивному принципу. Мы не оставляем надежды, что это нам удастся. Несмотря на то, что ситуация в центральных и западных регионах немного стабилизировалась, риск все равно существует. Каждый день раздаются воздушные тревоги. А большинство стадионов в Западной Украине стали приютом для беженцев.

Во всяком случае, это будет собрание клубов, на котором этот вопрос будет рассматриваться. Существует проблема с логистикой. Жилищный фонд на Западной Украине очень перенасыщен. Найти жилье для команд – очень трудно. Поэтому сейчас мы ждем решения правительства о том, продолжат ли военное положение в нашей стране.

В регламенте есть пункт, предусматривающий, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - финальной таблицей станет та, которая была на момент приостановления. Во всяком случае, окончательное решение по клубам, - заявил Дикий.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий
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Источник:
vZbirna

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