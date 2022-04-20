Шахтер определился с новым местом для тренировок в Турции

"Шахтер" изменил локацию и продолжит подготовку к благотворительным матчам на юге Турции. Об этом передает официальный сайт "горняков".

В среду, 20 апреля, футболисты и тренерский штаб "Шахтера" переместились из Стамбула на южное побережье Турции – в Анталью. Именно здесь команда будет готовиться к следующим благотворительным играм.

Стамбул ✈️ Анталья



???????? «Шахтар» продовжить підготовку до благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine на півдні Туреччини.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/BL30fcEXH9 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 20, 2022

После проведенного накануне благотворительного матча с "Фенербахче" наставник "оранжево-черных" Роберто Де Дзерби предоставил футболистам один выходной для восстановления, а уже завтра тренировочный процесс продолжится.

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