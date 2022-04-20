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Шахтер определился с новым местом для тренировок в Турции

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Шахтер определился с новым местом для тренировок в Турции

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" изменил локацию и продолжит подготовку к благотворительным матчам на юге Турции. Об этом передает официальный сайт "горняков".

В среду, 20 апреля, футболисты и тренерский штаб "Шахтера" переместились из Стамбула на южное побережье Турции – в Анталью. Именно здесь команда будет готовиться к следующим благотворительным играм.

После проведенного накануне благотворительного матча с "Фенербахче" наставник "оранжево-черных" Роберто Де Дзерби предоставил футболистам один выходной для восстановления, а уже завтра тренировочный процесс продолжится.

Читайте такжеС двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче

Первого мая у вице-чемпиона Украины запланирован поединок с "Хайдуком".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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