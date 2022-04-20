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Футболист юношеской команды Днепра-1 будет тренироваться в академии Атлетика
Будем надеяться, что сможет достойно себя зарекомендовать
Фото: СК Днепр-1
Воспитанник днепровской академии Даниил Хан (играет в команде U-16 на позиции атакующего хавбека) стал первым украинцем в расположении "Атлетика" (Бильбао). Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".
Даниил будет продолжать тренировки в академии этого клуба. Важно, что при этом сам "Атлетик" настаивает на сохранении всех отношений игрока и академии днепрян.
Испанский клуб отозвался на просьбу Европейской ассоциации клубов и примет в своих рядах нескольких юных футболистов. Также "Атлетик" через Athletic Club Foundation положил начало программе для несовершеннолетних беженцев, прибывших из Украины.
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