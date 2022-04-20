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С Бесединым и Гармашем. Состав Динамо на игру против Клужа
И вновь полностью украинская основа
Фото: ФК Динамо
Стал известен состав киевского "Динамо" на благотворительный матч против "Клужа". Сам поединок пройдет в Румынии.
Команда Луческу снова сыграет полностью украинским составом. Снова в атаке выйдет Беседин, забивший трижды в двух проошлых поединках.
Состав "Динамо": Бущан - Караваев, Сирота, Забарный, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Беседин, Антюх
Начало матча "Динамо" - "Клуж" - в 21:30.
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