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С Бесединым и Гармашем. Состав Динамо на игру против Клужа

Премьер-лига
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И вновь полностью украинская основа

С Бесединым и Гармашем. Состав Динамо на игру против Клужа

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Стал известен состав киевского "Динамо" на благотворительный матч против "Клужа". Сам поединок пройдет в Румынии.

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Команда Луческу снова сыграет полностью украинским составом. Снова в атаке выйдет Беседин, забивший трижды в двух проошлых поединках.

Состав "Динамо": Бущан - Караваев, Сирота, Забарный, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко, Гармаш - Цыганков, Беседин, Антюх

Начало матча "Динамо" - "Клуж" - в 21:30.

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В статье: Динамо (Киев)
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