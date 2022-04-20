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Даже Довбик не помог. Динамо не сумело обыграть Клуж в товарищеском матче
Нулевая ничья
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" провело благотворительный матч в Турции. Несмотря на то, что первоначальный соперник в виде "Стяуа" был вычеркнут из повестки дня из-за длинного языка президента, игра все равно состоялась. Только соперник был выбран иной - "ЧФР Клуж".
Даже самые скучные гики планеты Земля вряд ли бы назвали сегодняшнюю игру зрелищной. И дело даже не в счете, который не был открыт. Моментов практически не было, и редкие сейвы Бущана и Летици были исключениями из правил. И не подумайте, мы не требуем от команд чего-то сверхъестественного в благотворительной игре - просто констатируем факт.
В целом, "Динамо" смотрелось немного интереснее и целостнее, вероятно, даже наработав на больше показатель ожидаемых голов. Вот только на табло это никак не отразилось - 0:0 в Румынии в рамках благотворительного матча. Что мы запомним после сего матча? Вероятно, появление Артема Довбика, который получил порядка 15 минут во втором тайме. Ранее в футболке киевлян он не играл.
Благотворительный матч, 20.04.2022
"Динамо" - "Клуж" 0:0
"Динамо": Бущан – Дубинчак (Вивчаренко 46), Сирота (Попов 46), Забарный (Бурда 68), Караваев (Боль 79) – Шапаренко, Сидорчук (Андриевский 68), Гармаш (Шепелев 46) – Антюх (Ванат 46), Беседин (Довбик 79), Цыганков (Кулач 79)
"Клуж": Летица, Маня, Балан, Димитров, Штефан, Цвек, Сигурйонссон, Пеун (к), Кипчу, Бирлигеа, Дуганджич
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