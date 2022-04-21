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На стадионе Десны в Чернигове нашли неразорванный снаряд
Спасатели работают над ее обезвреживанием
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Домашний стадион "Десны" в Чернигове очень сильно пострадал от бомбардировок. Стадион имени Ю. Гагарина практически разрушен. Несмотря на отступления российской армии из Чернигова, на стадионе даже успели провести футбольный матч.
Однако, одним из последствий прихода "русского мира" на черниговскую землю стал сброшенный на стадион, но неразорвавшийся снаряд ФАБ-500. Местные работники уже приступили к обезвреживанию территории стадиона.
Об этом 20 апреля сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
К слову, дортмундская "Боруссия" пообещала помочь с реконструкцией стадиона в Чернигове. В немецком клубе помнят об Андрее Ярмоленко, который является воспитанником "Десны" и поиграл за "Боруссию".
Фото: Суспільне Чернігів
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