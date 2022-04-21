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На стадионе Десны в Чернигове нашли неразорванный снаряд

Премьер-лига
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Спасатели работают над ее обезвреживанием

На стадионе Десны в Чернигове нашли неразорванный снаряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Домашний стадион "Десны" в Чернигове очень сильно пострадал от бомбардировок. Стадион имени Ю. Гагарина практически разрушен. Несмотря на отступления российской армии из Чернигова, на стадионе даже успели провести футбольный матч.

Однако, одним из последствий прихода "русского мира" на черниговскую землю стал сброшенный на стадион, но неразорвавшийся снаряд ФАБ-500. Местные работники уже приступили к обезвреживанию территории стадиона.

Об этом 20 апреля сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

К слову, дортмундская "Боруссия" пообещала помочь с реконструкцией стадиона в Чернигове. В немецком клубе помнят об Андрее Ярмоленко, который является воспитанником "Десны" и поиграл за "Боруссию".

Читайте такжеГермания и экс-клуб Ярмоленко помогут отстроить стадион в Чернигове

На стадионе Десны в Чернигове нашли неразорванный снаряд - изображение 1

Фото: Суспільне Чернігів

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов
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