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Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот

Премьер-лига
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Владелец "Динамо" высказался по поводу позиции своего коллеги

Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, общается ли с владельцем донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым во время войны.

"Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей.

Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович — настоящий патриот. Патриот — не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится и всё будет расставлено по своим местам", - сказал Суркис в интервью Fanday.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Fanday

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