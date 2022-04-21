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Поворознюк признался, платит ли Ингулец зарплату игрокам

Премьер-лига
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Футболисты получают часть зарплаты

Поворознюк признался, платит ли Ингулец зарплату игрокам

Новина українською

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк признался, сколько получают футболисты его клуба во время вынужденной паузы из-за войны в Украине.

"Мы выплачиваем 30% от их зарплат. Я думаю, что это честно. Думаю, ни у кого из них не будет желания идти куда-то жаловаться, потому что все понимают, в каких условиях находится страна.

Я считаю, что это правильный подход, и я не пойму тех, кто будет жаловаться", - сказал Поворознюк в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Бомбардир

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