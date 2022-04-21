Заря отдала легионера в аренду в бразильский клуб - источник

22-летний полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес продолжит карьеру в родной для него Бразилии.

Бразилец до конца сезона на правах аренды будет защищать цвета ФК СЭР "Кашиас" из Серии D, сообщает zaryalg.com.

Напомним, Кристиан присоединился к "Заре" летом минувшего года. В составе луганского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.