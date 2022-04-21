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Заря отдала легионера в аренду в бразильский клуб - источник

Премьер-лига
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Футболист вернется на родину

Заря отдала легионера в аренду в бразильский клуб - источник

Фото: ФК Заря Луганск

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22-летний полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес продолжит карьеру в родной для него Бразилии.

Бразилец до конца сезона на правах аренды будет защищать цвета ФК СЭР "Кашиас" из Серии D, сообщает zaryalg.com.

Напомним, Кристиан присоединился к "Заре" летом минувшего года. В составе луганского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Кристиан Фагундес
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Источник:
zaryalg.com

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