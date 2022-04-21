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Заря отдала легионера в аренду в бразильский клуб - источник
Футболист вернется на родину
Фото: ФК Заря Луганск
22-летний полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес продолжит карьеру в родной для него Бразилии.
Бразилец до конца сезона на правах аренды будет защищать цвета ФК СЭР "Кашиас" из Серии D, сообщает zaryalg.com.
Напомним, Кристиан присоединился к "Заре" летом минувшего года. В составе луганского клуба он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
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Источник:zaryalg.com
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