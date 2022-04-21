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Буряк: Мне непонятно, почему Маркевич так относится к Динамо
Легенда киевлян отреагировал на критику Мирона Богдановича
Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал недавние высказывания Мирона Маркевича по поводу столичного клуба.
"К сожалению, не у всех наших функционеров присутствует стремление к единению украинской футбольной семьи в это сложное время. Это я о Мироне Маркевиче. После завершения довольно активной карьеры тренера он начал работать в Федерации футбола Украины. Мне непонятно, почему Мирон Богданович так относится к киевскому "Динамо", при первой же возможности, даже в нынешнее нелегкое время, старается "уколоть", "зацепить" киевский клуб.
А не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ожидает сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии. Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока предостаточно.
Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится "Динамо", его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А свои советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам "бело-синих". "Динамо" и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.
Лучше направьте, Мирон Богданович, свою неуемную энергию на то, как возродить былую популярность "Карпат", "Металлиста", "Днепра" - клубов, в которых вы работали и которые покинули нашу отечественную Премьер-лигу либо же вообще исчезли с футбольной карты. А ведь президенты этих клубов – Петр Дыминский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский – создавали вам, главному тренеру, все условия для плодотворной работы. А где сейчас бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, получившие украинское гражданство, чему в свое время вы активно способствовали?
В украинском футболе и так есть очень много проблем, которыми мог бы заняться этот специалист. Было бы у него желание этим заниматься, а не разгонять "зраду" и искать "подводные камни" там, где их априори быть не может", - сказал Буряк.
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