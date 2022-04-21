Буряк: Мне непонятно, почему Маркевич так относится к Динамо

Легенда киевского "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал недавние высказывания Мирона Маркевича по поводу столичного клуба.

"К сожалению, не у всех наших функционеров присутствует стремление к единению украинской футбольной семьи в это сложное время. Это я о Мироне Маркевиче. После завершения довольно активной карьеры тренера он начал работать в Федерации футбола Украины. Мне непонятно, почему Мирон Богданович так относится к киевскому "Динамо", при первой же возможности, даже в нынешнее нелегкое время, старается "уколоть", "зацепить" киевский клуб. А не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ожидает сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии. Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока предостаточно.

Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится "Динамо", его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А свои советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам "бело-синих". "Динамо" и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.