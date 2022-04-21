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Форвард Мариуполя: Моя семья во второй раз встречается с "русским миром"

Премьер-лига
(2 голосов)

Семья футболиста снова столкнулась с войной

Форвард Мариуполя: Моя семья во второй раз встречается с "русским миром"

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Нападающий "азовцев" Андрей Кулаков прокомментировал гуманитарную катастрофу в Мариуполе, к которой привела российская военная агрессия против Украины.

"Я играл в Мариуполе на протяжении двух с половиной лет. В последнее время город стал действительно прекрасным, с красивыми парками и набережными. Я запомнил его таким. Смотря на то, что сейчас происходит в городе, я чувствую ужас за людей и не могу поверить, что это происходит на самом деле.

Я родился в Луганской области, и мои родители проживали там до 2014 года, пока не встретились впервые с "русским миром". После этого они вынуждены были переехать в Киев. Спустя 8 лет мирной и спокойной жизни они снова столкнулись с войной. Я хочу поблагодарить наших воинов за то, что они защищают нашу землю от оккупантов. Я уверен, что победа будет за нами", — сказал Кулаков.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Кулаков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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fagop35
21.04.2022 в 13:35
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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