Форвард Мариуполя: Моя семья во второй раз встречается с "русским миром"

Нападающий "азовцев" Андрей Кулаков прокомментировал гуманитарную катастрофу в Мариуполе, к которой привела российская военная агрессия против Украины.

"Я играл в Мариуполе на протяжении двух с половиной лет. В последнее время город стал действительно прекрасным, с красивыми парками и набережными. Я запомнил его таким. Смотря на то, что сейчас происходит в городе, я чувствую ужас за людей и не могу поверить, что это происходит на самом деле.

Я родился в Луганской области, и мои родители проживали там до 2014 года, пока не встретились впервые с "русским миром". После этого они вынуждены были переехать в Киев. Спустя 8 лет мирной и спокойной жизни они снова столкнулись с войной. Я хочу поблагодарить наших воинов за то, что они защищают нашу землю от оккупантов. Я уверен, что победа будет за нами", — сказал Кулаков.