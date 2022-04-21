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Форвард Мариуполя: Моя семья во второй раз встречается с "русским миром"
Семья футболиста снова столкнулась с войной
Фото: ФК Мариуполь
Нападающий "азовцев" Андрей Кулаков прокомментировал гуманитарную катастрофу в Мариуполе, к которой привела российская военная агрессия против Украины.
"Я играл в Мариуполе на протяжении двух с половиной лет. В последнее время город стал действительно прекрасным, с красивыми парками и набережными. Я запомнил его таким. Смотря на то, что сейчас происходит в городе, я чувствую ужас за людей и не могу поверить, что это происходит на самом деле.
Я родился в Луганской области, и мои родители проживали там до 2014 года, пока не встретились впервые с "русским миром". После этого они вынуждены были переехать в Киев. Спустя 8 лет мирной и спокойной жизни они снова столкнулись с войной. Я хочу поблагодарить наших воинов за то, что они защищают нашу землю от оккупантов. Я уверен, что победа будет за нами", — сказал Кулаков.
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