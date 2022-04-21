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Тренер Мариуполя купил авто для ВСУ, продав свою футбольную коллекцию
Каждый делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу
Скриншот: ТК Футбол
Тренер "Мариуполя" Сергей Атласюк рассказал о том, как на вырученные деньги с продажи своей коллекции памятных футбольных вещей купил автомобиль для ВСУ.
"В первые же дни я думал, как могу помочь тем парням, которые на передовой и защищают нашу страну. После того как я связался со своим товарищем, с которым мы в детстве вместе играли в футбол, он сказал, что им нужны автомобиль и рации. Я этот же день решил выставить на аукцион свою коллекцию и помочь ему вырученными деньгами.
В тот вечер мне позвонил мой друг из Америки, который увидел аукцион, и сказал что выкупает всю коллекцию. Единственным его условием было то, что все вещи останутся у меня. Он перевел сто пятьдесят тысяч гривен, плюс двадцать тысяч гривен помогли мне собрать мои друзья футболисты в Украине. На эти деньги мы и приобрели автомобиль", — сказал Атласюк.
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