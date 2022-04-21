  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Мариуполя купил авто для ВСУ, продав свою футбольную коллекцию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Мариуполя купил авто для ВСУ, продав свою футбольную коллекцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Каждый делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу

Тренер Мариуполя купил авто для ВСУ, продав свою футбольную коллекцию

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Тренер "Мариуполя" Сергей Атласюк рассказал о том, как на вырученные деньги с продажи своей коллекции памятных футбольных вещей купил автомобиль для ВСУ.

"В первые же дни я думал, как могу помочь тем парням, которые на передовой и защищают нашу страну. После того как я связался со своим товарищем, с которым мы в детстве вместе играли в футбол, он сказал, что им нужны автомобиль и рации. Я этот же день решил выставить на аукцион свою коллекцию и помочь ему вырученными деньгами.

Читайте такжеФорвард Мариуполя: Моя семья во второй раз встречается с "русским миром"

В тот вечер мне позвонил мой друг из Америки, который увидел аукцион, и сказал что выкупает всю коллекцию. Единственным его условием было то, что все вещи останутся у меня. Он перевел сто пятьдесят тысяч гривен, плюс двадцать тысяч гривен помогли мне собрать мои друзья футболисты в Украине. На эти деньги мы и приобрели автомобиль", — сказал Атласюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...