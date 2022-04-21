Кривцов присоединился к Шахтеру в Турции

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов присоединился к донецкой команде в Турции.

31-летний футболист восстанавливался после повреждения, которое он получил еще зимой в бытовых условиях из-за скользкой погоды.

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В первой половине сезона он провел 13 матчей за донецкую команду во всех турнирах и выполнил 2 результативные передачи. Напомним, что 26 апреля у "Шахтера" запланирован благотворительный поединок против "Специи" из Серии А.