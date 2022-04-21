Официально: Бразилец Шахтера Фернандо летом покинет клуб

Форвард "Шахтера" Фернандо станет игроком австрийского клуба "Зальцбург". Информацию подтвердили обе стороны.

Бразилец присоединится к новому коллективу первого июля. Он согласовал долгосрочный контракт, который действителен до лета 2027-го года.

Стоит отметить, что клубы не назвали сумму трансфера. По данным портала TransferMarkt, за своего футболиста "Шахтер" получит шесть миллионов евро.

OFFIZIELL: #Fernando dos Santos Pedro wechselt von Shakhtar Donetsk zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Servus in Salzburg, Fernando! #WirSindZukunft — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 21, 2022

Фернандо пополнил состав украинского гранда летом 2018-го года. В клубе его преследовали травмы, из-за которых он долго не был футболистом основы. На его счету 69 матчей и 16 голов. Один сезон форвард провел в аренде в "Спортинге".