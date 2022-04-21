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Официально: Бразилец Шахтера Фернандо летом покинет клуб

Премьер-лига
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Будет играть в Австрии

Официально: Бразилец Шахтера Фернандо летом покинет клуб

Фото: FC Red Bull Salzburg

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Шахтера" Фернандо станет игроком австрийского клуба "Зальцбург". Информацию подтвердили обе стороны.

Бразилец присоединится к новому коллективу первого июля. Он согласовал долгосрочный контракт, который действителен до лета 2027-го года.

Стоит отметить, что клубы не назвали сумму трансфера. По данным портала TransferMarkt, за своего футболиста "Шахтер" получит шесть миллионов евро.

Фернандо пополнил состав украинского гранда летом 2018-го года. В клубе его преследовали травмы, из-за которых он долго не был футболистом основы. На его счету 69 матчей и 16 голов. Один сезон форвард провел в аренде в "Спортинге".

Напомним, что также близок к уходу из "Шахтера" другой легионер - Манор Соломон. Его ждут в АПЛ.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) Зальцбург
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Источник:
ФК Зальцбург

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