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Официально: Бразилец Шахтера Фернандо летом покинет клуб
Будет играть в Австрии
Фото: FC Red Bull Salzburg
Форвард "Шахтера" Фернандо станет игроком австрийского клуба "Зальцбург". Информацию подтвердили обе стороны.
Бразилец присоединится к новому коллективу первого июля. Он согласовал долгосрочный контракт, который действителен до лета 2027-го года.
Стоит отметить, что клубы не назвали сумму трансфера. По данным портала TransferMarkt, за своего футболиста "Шахтер" получит шесть миллионов евро.
OFFIZIELL: #Fernando dos Santos Pedro wechselt von Shakhtar Donetsk zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 21, 2022
Servus in Salzburg, Fernando! #WirSindZukunft
Фернандо пополнил состав украинского гранда летом 2018-го года. В клубе его преследовали травмы, из-за которых он долго не был футболистом основы. На его счету 69 матчей и 16 голов. Один сезон форвард провел в аренде в "Спортинге".
Напомним, что также близок к уходу из "Шахтера" другой легионер - Манор Соломон. Его
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