Цыганков: Все, что мы делаем, – это для наших людей, стараемся помогать, чем можем и умеем

Игрок "Динамо" Виктор Цыганков дал свой комментарий клубной пресс-службе после вчерашней игры с "Клужом".

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"Цель благотворительных матчей "Динамо" – собрать средства для нашей страны, для Вооруженных Сил Украины и помочь людям, которые остались без домов, без еды и без воды. Все деньги пойдут для них.

Мы постоянно чувствуем поддержку каждого украинца, даже если он не на трибунах. Чувствуем, что мы нужны Украине, и мы все одно целое. Где бы мы ни играли, всегда видим украинские флаги, и это очень греет душу.

Все, что мы делаем, – это для наших людей. Стараемся помогать, чем можем и умеем. Поэтому, играя в футбол, собираем средства, чтобы помочь соотечественникам. Мы обязательно победим! Ничего не будет забыто, но мы станем сильнее, я верю в это и знаю это. Слава Украине!", - заявил Виктор Цыганков.