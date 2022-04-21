Благодарность клубу. Защитник Шахтера рассказал, почему вернулся на благотворительные матчи

Защитник "Шахтера" Марлон рассказал, почему принял решение вернутся в клуб на время благотворительных игр.

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"На самом деле я приехал, потому что здесь мои партнеры по команде, и они для меня как семья. С тех пор как я приехал сюда, меня хорошо приняли, и я благодарен за все, что для меня сделали. Честно говоря, мои родители воспитывали меня не только словами, но и действиями и тем, что нужно помогать. Наверное, это самый главный мотив того, что я вернулся.

Сейчас я со своими партнерами, это просто благородные действия. Конечно же, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать другим людям в такой сложной ситуации. Это мой взгляд на жизнь и благодарность "Шахтеру" за то, что он для меня сделал. Это просто благодарность.

Трансфер? Нет, я сейчас не думаю о клубах. У меня уже есть карьера, может, она не такая и длинная, но все же я провел восемь лет в профессиональном футболе. Сегодня я чувствую себя спокойно, у меня уже были некоторые предложения, но сейчас я стараюсь оставаться с холодной головой и идти по зову сердца", - цитирует Марлона сайт "горняков".