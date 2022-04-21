  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Благодарность клубу. Защитник Шахтера рассказал, почему вернулся на благотворительные матчи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодарность клубу. Защитник Шахтера рассказал, почему вернулся на благотворительные матчи

Премьер-лига
(2 голосов)

Были и другие предложения

Благодарность клубу. Защитник Шахтера рассказал, почему вернулся на благотворительные матчи

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Шахтера" Марлон рассказал, почему принял решение вернутся в клуб на время благотворительных игр.

Читайте такжеС двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче

"На самом деле я приехал, потому что здесь мои партнеры по команде, и они для меня как семья. С тех пор как я приехал сюда, меня хорошо приняли, и я благодарен за все, что для меня сделали. Честно говоря, мои родители воспитывали меня не только словами, но и действиями и тем, что нужно помогать. Наверное, это самый главный мотив того, что я вернулся.

Сейчас я со своими партнерами, это просто благородные действия. Конечно же, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать другим людям в такой сложной ситуации. Это мой взгляд на жизнь и благодарность "Шахтеру" за то, что он для меня сделал. Это просто благодарность.

Трансфер? Нет, я сейчас не думаю о клубах. У меня уже есть карьера, может, она не такая и длинная, но все же я провел восемь лет в профессиональном футболе. Сегодня я чувствую себя спокойно, у меня уже были некоторые предложения, но сейчас я стараюсь оставаться с холодной головой и идти по зову сердца", - цитирует Марлона сайт "горняков".

Ранее была информация, что Марлона может подписать бразильский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato25
21.04.2022 в 18:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...