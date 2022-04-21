Защитник Динамо сыграет за Боруссию в рамках благотворительного матча

Совсем скоро киевское "Динамо" проведет матч против "Боруссии" в рамках благотворительного турне. За немецкую сторону сыграет футболист киевлян Алан Аусси.

Зимой он отправился в полуторагодичную аренду в "Верес", которой не суждено было сбыться из-за войны. После начала военных действий он начал тренироваться с "Боруссией".

"Я благодарен "Боруссии" за то, что они не остались в стороне и помогли моей стране в трудную минуту и ​​собрали деньги для пострадавших в Украине. Для меня это особенный момент, и я с нетерпением жду этой игры", - заявил Аусси.

Отметим, что матч "Динамо" - "Боруссия" Дортмунд состоится во вторник, 26-го апреля.