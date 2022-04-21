  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Динамо сыграет за Боруссию в рамках благотворительного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо сыграет за Боруссию в рамках благотворительного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

После начала войны он тренируется в Германии

Защитник Динамо сыграет за Боруссию в рамках благотворительного матча

Фото: Footboom.com

UA-Футбол
Новина українською

Совсем скоро киевское "Динамо" проведет матч против "Боруссии" в рамках благотворительного турне. За немецкую сторону сыграет футболист киевлян Алан Аусси.

Зимой он отправился в полуторагодичную аренду в "Верес", которой не суждено было сбыться из-за войны. После начала военных действий он начал тренироваться с "Боруссией".

"Я благодарен "Боруссии" за то, что они не остались в стороне и помогли моей стране в трудную минуту и ​​собрали деньги для пострадавших в Украине. Для меня это особенный момент, и я с нетерпением жду этой игры", - заявил Аусси.

Отметим, что матч "Динамо" - "Боруссия" Дортмунд состоится во вторник, 26-го апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Алан Аусси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ruhr Nachrichten

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...