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Футболист Динамо не сдержал слез во время разговора об украинских защитниках

Премьер-лига
(3 голосов)

Он сам родом из Херсона

Футболист Динамо не сдержал слез во время разговора об украинских защитниках

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

После благотворительного матча "Динамо" - "Клуж" состоялась достаточно эмоциональная пресс-конференция. Её посетил Александр Караваев.

Защитник "Динамо", отвечая на вопрос журналистов, выразил благодарность защитникам Украины. Договорить футболист не смог из-за слез.

Отметим, что Караваев родом из Херсон. Этот город находится во временной оккупации российскими войсками.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
21.04.2022 в 21:33
Сльозам Караваєва вірю, а суркісам - ні. Суркісів - на нари!
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