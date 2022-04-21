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Футболист Динамо не сдержал слез во время разговора об украинских защитниках
Он сам родом из Херсона
Фото: ФК Динамо Киев
После благотворительного матча "Динамо" - "Клуж" состоялась достаточно эмоциональная пресс-конференция. Её посетил Александр Караваев.
Защитник "Динамо", отвечая на вопрос журналистов, выразил благодарность защитникам Украины. Договорить футболист не смог из-за слез.
Отметим, что Караваев родом из Херсон. Этот город находится во временной оккупации российскими войсками.
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Лекарь (село Дарница)
21.04.2022 в 21:33
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