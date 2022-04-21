"Последние месяцы были непростыми". Ушедший в Зальцубург форвард Шахтера дал интервью

Пока еще форвард "Шахтера" Фернандо рассказал о причинах своего решения присоединиться к "Зальцбургу".

Читайте также Официально: Бразилец Шахтера Фернандо летом покинет клуб

"Я очень рад стать частью "Зальцбурга". Это большой клуб, который год за годом блистает в Лиге чемпионов. Последние несколько месяцев были для меня непростыми, поэтому я еще больше рад возможности быть здесь.

В разговорах со спортивным директором и тренером я почувствовал, что меня здесь очень хотят видеть. Это доверие очень важно для меня, и я хочу не подвести их. Я уверен, что быстро освоюсь в этой молодой команде и сыграю свою роль в успехах следующего сезона", - заявил бразилец клубной пресс-службе.

Фернандо официально присоединится к "Зальцбургу" первого июля.