  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иначе нельзя. Мудрик рассказал, почему поддерживает отстранение российских спортсменов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иначе нельзя. Мудрик рассказал, почему поддерживает отстранение российских спортсменов

Премьер-лига
(1 голосов)

Точка зрения молодого футболиста

Иначе нельзя. Мудрик рассказал, почему поддерживает отстранение российских спортсменов

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, почему считает отстранение российских спортсменов от соревнований правильным решением.

"Учитывая, что творят эти изверги, иначе нельзя. Я считаю вполне справедливым, что россиян отстранили от международных соревнований. Люди, которые в такое время держат язык за зубами, если и не равны убийцам, то находятся с ними в одном лагере. У них просто нет сердца.

Изменила ли меня война? Да, в первую очередь она изменила меня в эмоциональном плане. Также продемонстрировала, кто есть кто", – приводит слова Михаила "Команда №1".

Читайте такжеУимблдон запретит участие в турнире российским и белорусским теннисистам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...