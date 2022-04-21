Иначе нельзя. Мудрик рассказал, почему поддерживает отстранение российских спортсменов

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, почему считает отстранение российских спортсменов от соревнований правильным решением.

"Учитывая, что творят эти изверги, иначе нельзя. Я считаю вполне справедливым, что россиян отстранили от международных соревнований. Люди, которые в такое время держат язык за зубами, если и не равны убийцам, то находятся с ними в одном лагере. У них просто нет сердца.

Изменила ли меня война? Да, в первую очередь она изменила меня в эмоциональном плане. Также продемонстрировала, кто есть кто", – приводит слова Михаила "Команда №1".