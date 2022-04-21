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Ужасный страх. Бразилец Шахтера - об эмоциях в первый день войны
Всем было тяжело
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Марлон вспомнил свои и переживания от первого дня войны в Украине.
"Это был ужасный страх. Честно говоря, я – человек верующий, и с первого дня у меня были надежды, которые со мной остаются и сейчас. Но, безусловно, с самого начала нас это сильно разочаровало и испугало, потому что никто не ожидал такого. Но я продолжаю сильно верить в то, что, если Бог даст, это все быстро закончится.
Лично я увидел в украинцах доброту, теплый прием, также вы очень искренни и преданны. Украинцы преданы своему делу, своей стране, и это то, что я также стараюсь искать в себе. Это очень важные факторы в жизни каждого человека. С первого дня в Украине я в этом очень прибавил", - приводит слова Марлон пресс-служба "горняков".
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