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"Это возможно". Луческу проанонсировал благотворительный матч с ПСЖ
Румын уже общался со спортивным директором клуба
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о возможности проведения матча с французским "ПСЖ" в рамках своего благотворительного турне в Европе.
"Восточные страны, бедные и западные страны хорошо ответили на наши запросы. Некоторые говорили, что нет дат. Что касается конкретно проведения матча между "ПСЖ" и "Динамо", то это возможно: я уже разговаривал с Леонардо (спортивный директор "ПСЖ", — прим.).
Посмотрим. Они уже чемпионы (у конкурентов парижан еще остаются математические шансы – прим.) и могут предложить нам такую возможность. Париж – столица Европы, и это привлечет интерес", — приводит слова Луческу prosport.ro.
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