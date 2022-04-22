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"Это возможно". Луческу проанонсировал благотворительный матч с ПСЖ

Премьер-лига
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Румын уже общался со спортивным директором клуба

"Это возможно". Луческу проанонсировал благотворительный матч с ПСЖ

Фото: ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался о возможности проведения матча с французским "ПСЖ" в рамках своего благотворительного турне в Европе.

"Восточные страны, бедные и западные страны хорошо ответили на наши запросы. Некоторые говорили, что нет дат. Что касается конкретно проведения матча между "ПСЖ" и "Динамо", то это возможно: я уже разговаривал с Леонардо (спортивный директор "ПСЖ", — прим.).

Посмотрим. Они уже чемпионы (у конкурентов парижан еще остаются математические шансы – прим.) и могут предложить нам такую ​​возможность. Париж – столица Европы, и это привлечет интерес", — приводит слова Луческу prosport.ro.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ПСЖ
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Источник:
Prosport.ro

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