Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Мечтаю сыграть с Шахтером в ЛЧ на переполненной Донбасс Арене
Вратарь "горняков" верит в возвращение Донецка
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, зачем команда выходит на благотворительные матчи в футболках с названиями украинских городов на спине, а также о своих мечтах во время войны.
"Мы хотим, чтобы названия этих городов знали во всем мире. До сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди погибают каждый день - в стране, которую я люблю и где я вырос.
Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом хочу сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов на переполненной Донбасс Арене", - цитирует Трубина Deutsche Welle.
Популярное сейчас
- На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро
- Алексей Арестович: Западная тяжелая артиллерия массово пошла в Украину
- Не стали ждать. Реал выкупит защитника Шахтера, который недавно был взят в аренду
- Даже Довбик не помог. Динамо не сумело обыграть Клуж в товарищеском матче
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 18:09 Украинские Мудрик, Беседин и остальные. Петраков вызвал 25 игроков украинских клубов на сборы в Словению
- 22:36 Украинские Шахтер обыграл польский клуб. Мудрик отличился дублем, а 12-летний болельщик забил на последней минуте
- 14:35 Украинские "Нужно собрать деньги для ВСУ". Трубин - о благотворительных матчах Шахтера