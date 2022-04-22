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Трубин: Мечтаю сыграть с Шахтером в ЛЧ на переполненной Донбасс Арене

Премьер-лига
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Вратарь "горняков" верит в возвращение Донецка

Трубин: Мечтаю сыграть с Шахтером в ЛЧ на переполненной Донбасс Арене

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, зачем команда выходит на благотворительные матчи в футболках с названиями украинских городов на спине, а также о своих мечтах во время войны.

"Мы хотим, чтобы названия этих городов знали во всем мире. До сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди погибают каждый день - в стране, которую я люблю и где я вырос.

Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом хочу сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов на переполненной Донбасс Арене", - цитирует Трубина Deutsche Welle.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Deutsche Welle

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