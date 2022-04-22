"Им не будет пощады". Тренер Ингульца высказался о российской армии

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко высказался о военных преступлениях российской армией в Украине.

— Варварами их назвать мало. Для них человеческая жизнь – ничто. Они убивают стариков, детей. Мы видели чудовищные кадры из Черниговской области, где есть множество братских могил. Там люди со связанными руками и они были убиты. Этот сброд – настоящие мародеры, ворующие все подряд. Просто варвары какие-то. Они просто твари и им не будет пощады. Кара их настигнет. Они будут больно расплачиваться за свои преступления.

— русские захватчики убили много украинцев, стерли с лица земли много городов. Это просто не укладывается в голове у людей…

— Они пришли нас освобождать. От кого? Стерли с лица земли многие русскоязычные города: Мариуполь, Харьков, Сумы. Чернигов. Промыла мозги пропаганда людям в соседней стране. Тут и биолаборатории какие-то, и птицы. Уверен, что уровень воспитания и обучения в россии – на допотопном уровне, - сказал Лавриненко в интервью Sport Arena.