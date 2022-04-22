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Клуб Серии А рассматривает возможность подписания бразильца Шахтера
Туринцы начали поиск замены Пауло Дибале
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Давид Нерес, который так и не успел сыграть в официальных матчах "горняков", может продолжить карьеру в "Ювентусе".
Об этом пишет Sky Sport Italia.
Туринцы начали работу над летними трансферами для замены Пауло Дибалы. Согласно данным источника, в шорт-листе "Ювентуса" потенциальным кандидатом называют хавбека "Шахтера" Нереса.
При том, что в контракте бразильца с "горняками" есть пункт, который позволит ему покинуть клуб на достаточно выгодных условиях.
Помимо Нереса, в Турине рассматривают вариант приглашения другого будущего свободного агента Анхеля Ди Марии, который не планирует продлевать свой контракт с "ПСЖ".
25-летний Нерес присоединился к "Шахтеру" в январе, но не успел дебютировать в составе "горняков" из-за начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале.
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