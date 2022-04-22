Клуб Серии А рассматривает возможность подписания бразильца Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Давид Нерес, который так и не успел сыграть в официальных матчах "горняков", может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Об этом пишет Sky Sport Italia.

Туринцы начали работу над летними трансферами для замены Пауло Дибалы. Согласно данным источника, в шорт-листе "Ювентуса" потенциальным кандидатом называют хавбека "Шахтера" Нереса.

При том, что в контракте бразильца с "горняками" есть пункт, который позволит ему покинуть клуб на достаточно выгодных условиях.

Помимо Нереса, в Турине рассматривают вариант приглашения другого будущего свободного агента Анхеля Ди Марии, который не планирует продлевать свой контракт с "ПСЖ".

25-летний Нерес присоединился к "Шахтеру" в январе, но не успел дебютировать в составе "горняков" из-за начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале.