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Клуб Серии А рассматривает возможность подписания бразильца Шахтера

Премьер-лига
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Туринцы начали поиск замены Пауло Дибале

Клуб Серии А рассматривает возможность подписания бразильца Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Давид Нерес, который так и не успел сыграть в официальных матчах "горняков", может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Об этом пишет Sky Sport Italia.

Туринцы начали работу над летними трансферами для замены Пауло Дибалы. Согласно данным источника, в шорт-листе "Ювентуса" потенциальным кандидатом называют хавбека "Шахтера" Нереса.

При том, что в контракте бразильца с "горняками" есть пункт, который позволит ему покинуть клуб на достаточно выгодных условиях.

Помимо Нереса, в Турине рассматривают вариант приглашения другого будущего свободного агента Анхеля Ди Марии, который не планирует продлевать свой контракт с "ПСЖ".

25-летний Нерес присоединился к "Шахтеру" в январе, но не успел дебютировать в составе "горняков" из-за начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Sky Sport Italia

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