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Луческу: Переезд игроков Динамо в Бухарест был возможен благодаря Зеленскому

Премьер-лига
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Тренер "бело-синих" поделился мнениями о президенте Украины

Луческу: Переезд игроков Динамо в Бухарест был возможен благодаря Зеленскому

Фото: delo.ua

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я встречался с Зеленским. Он был на нашей базе однажды, вручал призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он открыт. В общем, актеры очень открыты.

Его поведение. Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали, что он решительный человек, любящий свою страну.

Переезд игроков "Динамо" в Бухарест был возможен благодаря Владимиру Зеленскому", – приводит слова Луческу as.ro.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владимир Зеленский
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Источник:
as.ro

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