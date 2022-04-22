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Луческу: Переезд игроков Динамо в Бухарест был возможен благодаря Зеленскому
Тренер "бело-синих" поделился мнениями о президенте Украины
Фото: delo.ua
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.
"Я встречался с Зеленским. Он был на нашей базе однажды, вручал призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он открыт. В общем, актеры очень открыты.
Его поведение. Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали, что он решительный человек, любящий свою страну.
Переезд игроков "Динамо" в Бухарест был возможен благодаря Владимиру Зеленскому", – приводит слова Луческу as.ro.
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