Луческу: Переезд игроков Динамо в Бухарест был возможен благодаря Зеленскому

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился своим мнением о Президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я встречался с Зеленским. Он был на нашей базе однажды, вручал призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он открыт. В общем, актеры очень открыты.

Его поведение. Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали, что он решительный человек, любящий свою страну.

Переезд игроков "Динамо" в Бухарест был возможен благодаря Владимиру Зеленскому", – приводит слова Луческу as.ro.