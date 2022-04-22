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На двух языках. Ярмоленко призвал болельщиков посетить матч Динамо - Боруссия

Премьер-лига
(2 голосов)

Он играл за обе стороны

На двух языках. Ярмоленко призвал болельщиков посетить матч Динамо - Боруссия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 26-го апреля, состоится благотворительный матч между "Динамо" и "Боруссию". Посетить данный поединок призывает украинский футболист Андрей Ярмоленко.

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Он обратился к болельщикам, причем сделал это на двух языка - украинском и английском. По словам Андрея, Украина нуждается в поддержке, а потому зрители должны быть частью этого матча.

Напомним, что на протяжении десяти лет Ярмоленко играл за "Динамо". Также один сезон провел в составе "Боруссии".

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В статье: Андрей Ярмоленко Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев)
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