На двух языках. Ярмоленко призвал болельщиков посетить матч Динамо - Боруссия

Во вторник, 26-го апреля, состоится благотворительный матч между "Динамо" и "Боруссию". Посетить данный поединок призывает украинский футболист Андрей Ярмоленко.

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Он обратился к болельщикам, причем сделал это на двух языка - украинском и английском. По словам Андрея, Украина нуждается в поддержке, а потому зрители должны быть частью этого матча.

Напомним, что на протяжении десяти лет Ярмоленко играл за "Динамо". Также один сезон провел в составе "Боруссии".