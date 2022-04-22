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Кучук: Я - белорус, но принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь

Премьер-лига
(1 голосов)

Достойное решение

Кучук: Я - белорус, но принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук не планирует покидать Украину ни из-за войны, ни после её окончания.

"Уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью.

Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена — украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - заявил Кучук в интервью.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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