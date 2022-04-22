Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучук: Я - белорус, но принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь
Достойное решение
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук не планирует покидать Украину ни из-за войны, ни после её окончания.
"Уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью.
Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена — украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - заявил Кучук в интервью.
Популярное сейчас
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Грозев: путин решил стать реальным главнокомандующим – для рф будет только хуже
- Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
- Даже Довбик не помог. Динамо не сумело обыграть Клуж в товарищеском матче
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке