Кучук: Я - белорус, но принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук не планирует покидать Украину ни из-за войны, ни после её окончания.

"Уже давно принял решение, что буду жить в Украине, буду ее защищать и умру здесь, чего бы мне это ни стоило. Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда и ночью.

Я - белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена — украинка, а ее отец, тоже украинец, он из Карловки, что под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют", - заявил Кучук в интервью.